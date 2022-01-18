«Мне противно»: сестра Градского считает, что брак брата и Марины Коташенко не действителен
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Наталья Градская поставила под сомнение недавнюю ситуацию с нападением на молодую вдову певца. Напомним, что Коташенко попала в подставную аварию, затем в ее иномарку пробрались трое вооруженных мужчин и заставили ее вернуться в загородный дом. Уже там вдова отдала бандитам 100 миллионов рублей наличными, которые она прятала под кроватью. Следствие до сих пор проводит проверку инцидента.
«То, что она рассказывает, — это какой-то бред. Ограбили ее на сто миллионов! Конечно! Она же была неискушенный человек. Много лет жила в тени своего мужа. А сейчас на нее свалилось огромное наследство!» — рассказывает Градская в «Прямом эфире».
Сестра музыканта также негативно высказалась и о браке брата с Мариной. Она отметила, что не верит в искренность чувств Коташенко, а также рассказала, что Александр Градский уже обеспечил жильем их общих сыновей.
«На ее месте могла оказаться любая. Саша никогда не перечислял, что все, я влюбился, это моя муза, я посвящу ей свою жизнь. Это бред. Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Какая любовь ею двигала, если Саша умирал в квартире один? Не верю. Мне противно», — подытожила Наталья Градская.
Фото: GlobalLookPress