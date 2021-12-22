«Мне очень страшно!» Оперная певица Максакова попросила защиты у Путина от угроз бывшего мужа

Максакова сейчас живет на Украине и, по ее словам, не приезжает в Москву из-за сложных взаимоотношений с отцом ее старших детей Владимиром Тюриным. Певица боится, что он ее просто убьет.

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», — призналась оперная дива в интервью News.ru.