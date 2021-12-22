«Мне очень страшно!» Оперная певица Максакова попросила защиты у Путина от угроз бывшего мужа
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Фото: instagram.com/mariamaksakova
Максакова сейчас живет на Украине и, по ее словам, не приезжает в Москву из-за сложных взаимоотношений с отцом ее старших детей Владимиром Тюриным. Певица боится, что он ее просто убьет.
«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», — призналась оперная дива в интервью News.ru.
Жилплощадь в центре Москвы певица потеряла по решению суда первой инстанции. Согласно дарственной, которую Максакова подписала в адрес своих несовершеннолетних детей, квартира на Чистых Прудах площадью 260 квадратных метров перейдет 14-летней Людмиле и 17-летнему Илье. Однако экс-депутат утверждает, что «была не в себе» и подписала документ под давлением. И во всей тяжбе с ее детьми замешан ее бывший муж и их отец Владимир Тюрин.
Певица называет его «вором в законе» и требует привлечь к уголовной ответственности. Максакова считает, что бывший супруг давно подписал ей приговор. И ей негде больше искать помощи и поддержки, кроме как обращаясь к президенту России.
Фото: GlobalLookPress, Instagram