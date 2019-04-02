«Мне очень неудобно перед Сашей»: Кожевникова извинилась перед Савельевой за комментарий о родах

Информация о том, что певица Александра Савельева родила, распространилась в российских СМИ в мгновение ока. Несмотря на то, что официального подтверждения ни сама предположительно новоиспеченная мама, ни ее близкие не давали, некоторых звезд журналисты уже уличили в раскрытии тайны Савельевой.

Так, Мария Кожевникова была вынуждена принести публичные извинения Саше Савельевой, ореагировав в своем аккаунте в Instagram на материалы о распространении «некорректной информации» от ее имени. По словам Кожевниковой, к ней на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения подошли представители СМИ, которые расспрашивали ее о разных проектах.

«В конце спросили, «А вы знаете, что Александра Савельева родила?! Не могли бы вы ее поздравить?» Я ответила -конечно, и сказала теплые, добрые слова в адрес родителей. Они поблагодарили и задали опять вопрос, а вы знаете, что ребенок в реанимации?! Я ответила, что не знаю, но, конечно, пожелала скорейшего выздоровления, рассказав о своих сложностях с которыми столкнулась во время родов», — написала Мария в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).