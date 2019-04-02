«Мне очень неудобно перед Сашей»: Кожевникова извинилась перед Савельевой за комментарий о родах

Информация о том, что певица Александра Савельева родила, распространилась в российских СМИ в мгновение ока. Несмотря на то, что официального подтверждения ни сама предположительно новоиспеченная мама, ни ее близкие не давали, некоторых звезд журналисты уже уличили в раскрытии тайны Савельевой.
Так, Мария Кожевникова была вынуждена принести публичные извинения Саше Савельевой, ореагировав в своем аккаунте в Instagram на материалы о распространении «некорректной информации» от ее имени. По словам Кожевниковой, к ней на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения подошли представители СМИ, которые расспрашивали ее о разных проектах.
«В конце спросили, «А вы знаете, что Александра Савельева родила?! Не могли бы вы ее поздравить?» Я ответила -конечно, и сказала теплые, добрые слова в адрес родителей. Они поблагодарили и задали опять вопрос, а вы знаете, что ребенок в реанимации?! Я ответила, что не знаю, но, конечно, пожелала скорейшего выздоровления, рассказав о своих сложностях с которыми столкнулась во время родов», — написала Мария в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Она подчеркнула, что не знает, родила ли Саша Савельева долгожданного первенца и в каком он состоянии, ведь сама артистка также на самом деле выяснила эту информацию от журналистов.
«Я очень надеюсь, что с прекрасной мамочкой и ребенком все в порядке. А родителей прошу меня простить за распространенную от моего имени информацию, так как сама знаю, насколько это неприятно и некорректно в очень важный период в жизни», — подвела итог Мария Кожевникова.
Поклонники актрисы разделились во мнениях насчет ее публикации. Одни восхитились тем, как Кожевникова не стала спускать с рук неправильную интерпретацию своих слов, а другие решили, что ей просто захотелось популярности.
«Так если Вы Мария не знаете. Зачем тогда комментировать. Это же провокации. У вас какието "косяки" последнее время. Внимательнее надо быть», «Вы настоящая. Я бы тоже потом со своей совестью боролась, если где-то не так сказала», «Зачем вообще комментировать прессе, если сами супруги молчат», — комментировали удивленные подписчики.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: YouTube / Телеканал Ю, Новости В Мире