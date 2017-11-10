В недавнем интервью миллиардер признался, что расставание с актрисой далось ему очень тяжело.

Несколько месяцев назад стало известно о расставании миллиардера Илона Маска и голливудской актрисы Эмбер Херд. Основной причиной разрыва указывались некоторые факты из биографии актрисы, которые не понравились изобретателю автомобиля Tesla. Однако в интервью журналу The Rolling Stone миллиардер сообщил, что инициатором расставания была Эмбер: «Я был по-настоящему влюблён, и мне очень больно. Если честно, скорее она рассталась со мной, чем я с ней».

Эмбер Херд и Илон Маск