Миллиардер Илон Маск ищет спутницу жизни: «Меня убивает то, что я ложусь спать в одиночестве»
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В недавнем интервью миллиардер признался, что расставание с актрисой далось ему очень тяжело.
Несколько месяцев назад стало известно о расставании миллиардера Илона Маска и голливудской актрисы Эмбер Херд. Основной причиной разрыва указывались некоторые факты из биографии актрисы, которые не понравились изобретателю автомобиля Tesla. Однако в интервью журналу The Rolling Stone миллиардер сообщил, что инициатором расставания была Эмбер: «Я был по-настоящему влюблён, и мне очень больно. Если честно, скорее она рассталась со мной, чем я с ней».
Маск сообщил, что очень тяжело переживает разрыв: «Меня убивает то, что я ложусь спать в одиночестве. Я прекрасно знаю, каково это — находиться в пустом большом доме, слышать эхо от своих шагов, ложиться в кровать, а рядом никого нет». Кроме того, миллиардер поделился с журналистом издания тем, что не может быть счастлив без длительных отношений, поэтому сейчас ищет серьезную спутницу и родственную душу.
Напомним, Илон Маск был дважды женат. Первая жена, Жастин Маск, подарила изобретателю пятерых сыновей.
Фото: globallookpress, eastnews