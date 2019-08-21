«Мне нравится фигура»: Полина Гагарина устроила битву купальников и получила много комплиментов

Полина Гагарина с детьми и мужем отдыхает на курорте. Как призналась певица, там она набирается сил перед важным забегом – началом сезона гастролей.
В Instagram певица выкладывает множество фотографий и каждый раз в новых купальниках. В очередном посте Полина предложила подписчикам определить, какой купальник на ней сидит лучше других.
Фолловеры Гагариной принялись оставлять комментарии с номерами купальников, которые им приглянулись больше остальных. Однако некоторые поклонники отметили, что не одежда главное, а человек в ней.
«Главное украшение купальника-это женщина, которая в нем, так что они все крутые)», «Главное чтобы улыбка была как во 2», «Мне нравится фигура», «Для Вас-шикарной женщины с такой фигурой все эти купальники очень простенькие», «Полина, у вас бесподобная фигура», - написали Полине Гагариной под фотографиями (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
А какой купальник вам понравился больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!