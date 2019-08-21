«Мне нравится фигура»: Полина Гагарина устроила битву купальников и получила много комплиментов

Фолловеры Гагариной принялись оставлять комментарии с номерами купальников, которые им приглянулись больше остальных. Однако некоторые поклонники отметили, что не одежда главное, а человек в ней.

«Главное украшение купальника-это женщина, которая в нем, так что они все крутые)», «Главное чтобы улыбка была как во 2», «Мне нравится фигура», «Для Вас-шикарной женщины с такой фигурой все эти купальники очень простенькие», «Полина, у вас бесподобная фигура», - написали Полине Гагариной под фотографиями (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

А какой купальник вам понравился больше?