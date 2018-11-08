«Мне ничего не страшно, я все прошла»: экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина рассказала о тяжелой депрессии

Экс-солистка популярной в прошлом группы «Мираж» Маргарита Суханкина редко рассказывает о своей личной жизни. Лишь в прошлом году она впервые поведала обо всех своих мужьях в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда же певица призналась, что не смогла выносить ребенка, поскольку за год до этого сделала аборт.

А на днях в передаче «Светская хроника» Пятого канала Маргарита продолжила свою непростую историю. Оказалось, что после выкидыша врачи поставили звезде диагноз «бесплодие», и в то же время ее уволили из Большого театра, где певица выступала в опере. Любимый мужчина также ушел, и Суханкина не видела другого выхода, кроме как свести счеты с жизнью.