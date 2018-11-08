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«Мне ничего не страшно, я все прошла»: экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина рассказала о тяжелой депрессии

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Маргарита Суханкина

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54-летняя певица Маргарита Суханкина впервые призналась, что 15 лет назад чуть не наложила на себя руки.

Экс-солистка популярной в прошлом группы «Мираж» Маргарита Суханкина редко рассказывает о своей личной жизни. Лишь в прошлом году она впервые поведала обо всех своих мужьях в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда же певица призналась, что не смогла выносить ребенка, поскольку за год до этого сделала аборт.

А на днях в передаче «Светская хроника» Пятого канала Маргарита продолжила свою непростую историю. Оказалось, что после выкидыша врачи поставили звезде диагноз «бесплодие», и в то же время ее уволили из Большого театра, где певица выступала в опере. Любимый мужчина также ушел, и Суханкина не видела другого выхода, кроме как свести счеты с жизнью.

«Это был такой депрессняк. Это было такое состояние. Совершенно страшное. Но я вспомнила, что у меня есть родители. Они живы-здоровы. Просто у отца проблемы с сердцем. После меня тут же уйдет он. И что-то случится страшное с родителями. И вот это меня остановило», — эмоционально призналась артистка.

Маргарита смогла взять себя в руки, и ее жизнь постепенно наладилась. Она снова стала выступать, а спустя время решила усыновить сразу двух детей, взятых из приюта — родных брата и сестру Сережу и Леру. «Все лезут к детям, начинаются уси-пуси. Они такие же дети, как все! Я просто превращалась в волчицу, начинала огрызаться, хамить и вести себя достаточно резко. Меня, пожалуйста, склоняйте; все, что хотите, про меня говорите. Мне ничего не страшно, я все прошла. Детей не трогайте. Не надо», — заявила Суханкина.

Фото: Instagram

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