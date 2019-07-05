«Мне дико»: Собчак резко ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за фото сына на пляже

3 июля Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее маленький сын Платон гуляет по пляжу с голой попой. Снимком телеведущая оповестила подписчиков о том, что она с сыном приехала на море.
Под фото оставили сотни комментариев, многие из которых были негативными, а порой даже и шокирующими. Мать обвинили в том, что она таким фото портит жизнь ребенку и он ей потом спасибо не скажет. Другие написали, что неприятно смотреть на чужих голых детей, кто-то высказал опасение, что гулять голышом ребенку негигиенично.
Ксения прочла мнения подписчиков и резко ответила им большим сообщением.
«Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас говно вместо мозгов? Тут и «почему голый ребенок на пляже-это может спровоцировать педофилов!» «почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?» ну и далее по списку. Ребенку нет и трех лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того - нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей - следите, пожалуйста, за своими детьми. А по поводу провокации педофилов - их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло,но вам-то приходит!!! Мне дико получать такие комменты, как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы. Я вот увидела его фото с дочерью,думаю как мило,мимими. А вокруг уже оказывается скандал! Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может говно в головах растворится», - написала Ксения Собчак (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Ксению сразу же поддержали другие известные матери.
«Я через это уже прошла. а так хотелось пупсика голышка выкладывать», - вспомнила Эвелина Бледанс.
«Совершенно верно. бред больного воображения», - написала Алика Смехова.
«Согласна!», - отметилась Айза Анохина.
Многие подписчики вновь отметили, что подобные снимки – только для семейных альбомов. А кто-то припомнил Ксении то, как она отзывалась о чужих детях несколько лет назад: «Ксения это обратка!Ты вспомни ,что раньше ты несла про детей»,
«Я не понимаю что удивляет Ксению )))) Скорее всего она не слышала про груговорот , оказаться в шкуре. То что сегодня взрослая женщина Ксения Анатольевна считает нормальным , в свое время взрослая девушка Ксюша не преемлела , стебала, ржала и провоцировала на реакцию для хайпа. Вот и настала пора собирать камни )))».
А как вы думаете, Ксения права?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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