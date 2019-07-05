«Мне дико»: Собчак резко ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за фото сына на пляже

Ксения прочла мнения подписчиков и резко ответила им большим сообщением.

«Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас говно вместо мозгов? Тут и «почему голый ребенок на пляже-это может спровоцировать педофилов!» «почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?» ну и далее по списку. Ребенку нет и трех лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того - нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей - следите, пожалуйста, за своими детьми. А по поводу провокации педофилов - их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло,но вам-то приходит!!! Мне дико получать такие комменты, как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы. Я вот увидела его фото с дочерью,думаю как мило,мимими. А вокруг уже оказывается скандал! Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может говно в головах растворится», - написала Ксения Собчак (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).