«Мне было все равно, что поправилась на 40 кг»: Ольга Дроздова откровенно рассказала о рождении ребенка

Глядя на стройную Ольгу Дроздову сложно поверить, что в этом году ей исполнилось 54 года. По словам актрисы, она не собирается стареть, ведь у нее есть отличный стимул для продления молодости: «Помимо Галины Борисовны Волчек, молодого и красивого мужа, у меня появился стимул, чтобы рядом с сыном шла не бабушка, а женщина, похожая на маму».

Отметим, что 12-летний Елисей часто принимает участие в театральных постановках, а 19 октября мальчик принял присягу и стал кадетом. Знаменитая мама рассказывает, что Елисей растет очень смышленым и «он даже в чем-то старше ее».