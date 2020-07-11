«Мне было очень страшно»: дочь Волочковой призналась, что не знала, как спастись от преследователей

«Год назад я очень переживала по этому поводу, у меня опускались руки, и не хотелось ничего делать. Это было стимулом для моих хейтеров, который выбивали меня из колеи. Была ситуация, когда в приют для животных, где я работаю волонтером, приходили незнакомые люди и говорили ужасные вещи про маму, про меня. За мной ходили по пятам, и мне было очень страшно. Но надо научиться с этим жить», — призналась Ариадна.

Также она рассказала, что однажды неизвестный мужчина пытался доказать ей, что на самом деле он является биологическим отцом дочери балерины. Ариадна призналась, что ее удивила наглость этого человека.

Сама Анастасия очень переживает, что Ариадна вынуждена терпеть нападки ее недоброжелателей, но считает, что у девочки хватает мудрости, чтобы справляться с негативом.

«Ариша очень мудрая и понимает, почему все так происходит», — прокомментировала ситуацию балерина.

Ариадна родилась у Анастасии в браке и с бизнесменом Игорем Вдовиным. Сохранить семью паре не удалось, супруги разошлись не в лучших отношениях. Девочка осталась жить с отцом, но утверждает, что это решение было принято после одобрения матери. Волочкова не раз конфликтовала с бывшим мужем, а недавно стала фигуранткой еще одного скандала - поругалась с губернатором Нижегородской области. Балерина приехала в Дивеево и посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на то, что из-за коронавируса в селе был объявлен карантин. Руководитель региона в своем Инстаграм сообщил, что на приезд знаменитости обратили внимание местные жители. Волочковой был выписан штраф. Сама балерина нарушительницей себя не считает. В своем Инстаграм она написала, что приезжала в Дивеево помолиться вместе с другими паломниками и окунуться в источники.