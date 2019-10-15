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«Мне 33»: Анна Хилькевич в свой день рождения попросила не напоминать ей о возрасте

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Слайд, который
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Анна Хилькевич на съемках

Фото: Instagram

Актриса рассказала, как начался ее праздник.

Анна Хилькевич снимается в новом фильме, работа идет в Крыму. Актриса призналась, что ради дня рождения ей удалось вырваться на один день к семье в Москву. К возвращению Анны ее дом красиво украсили.

Накануне праздника Анна разместила в Instagram пост, в котором призналась, что не хочет называть свой возраст, но в комментариях все равно напишут.

«А у меня завтра день рождения)) и я совсем к нему не готова... хотя как можно быть к нему готовой- сама не понимаю. я просто решила взять выходной и расслабиться)) сколько исполняется- не скажу. в комментах сдадут все равно. но сколько бы ни было- все равно я себя на это возраст не ощущаю», — написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

В день рождения Анна Хилькевич попросила подписчиков не напоминать ей о возрасте, потому что он всех настигнет рано или поздно.

«Мне 33. Офигеть. и не смейте мне писать, типа, «как мнооооого»! Сами там же будете», — оставила она пост в социальной сети.

Поклонники Анны отметили, что 33 — это очень мало. «Поздравляю!!! Чудесный возраст!», «Так малоооо!!», «Вы прекрасны в любом возрасте. Цифры это ерунда, главное на сколько вы себя ощущаете», «Это только цифры. На вид 18», — поддержали актрису в комментариях.

А как вы относитесь к возрасту?

Фото и видео: Instragram

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