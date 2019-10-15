«Мне 33»: Анна Хилькевич в свой день рождения попросила не напоминать ей о возрасте

Накануне праздника Анна разместила в Instagram пост, в котором призналась, что не хочет называть свой возраст, но в комментариях все равно напишут.

«А у меня завтра день рождения)) и я совсем к нему не готова... хотя как можно быть к нему готовой- сама не понимаю. я просто решила взять выходной и расслабиться)) сколько исполняется- не скажу. в комментах сдадут все равно. но сколько бы ни было- все равно я себя на это возраст не ощущаю», — написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).