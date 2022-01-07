Младший сын Плющенко в костюме Щелкунчика гуляет в «сказочном королевстве» — милое видео

Яна нарядила сынка в новогодний костюмчик Щелкунчика. Кстати, старший сын Яны и Евгения, Саша Плющенко в ледовом шоу как раз исполняет роль Щелкунчика и катается в таком же костюме. Правда, без забавного колпачка.

«Какой прекрасный малыш», «Умиление зашкаливает! Чудесный, добрый и такой светлый малыш», «Какой красивый парень», «Ребенок знает, чтобы открыть ларец, нужно нажать на тайную кнопку», «Вот это я попал в сказочное королевство! Кругом чудеса! Не могу наглядеться», — восторгаются маленьким Арсением поклонники Яны Рудковской. Некоторые из них заметили, что малыш и правда будто бы что-то ищет.