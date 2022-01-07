Младший сын Плющенко в костюме Щелкунчика гуляет в «сказочном королевстве» — милое видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @plushenkoarseny
Арсений родился в семье продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко всего год назад, малыш только познает мир и, в том числе, свои «собственные владения». На видео, которым поделилась мама Арсения, мальчик усердно пытается понять, как вытащить из серванта дорогой хрусталь Рудковской. Однако ключик, который можно заметить в руках у ребенка, явно не подходит к дверям.
Яна нарядила сынка в новогодний костюмчик Щелкунчика. Кстати, старший сын Яны и Евгения, Саша Плющенко в ледовом шоу как раз исполняет роль Щелкунчика и катается в таком же костюме. Правда, без забавного колпачка.
«Какой прекрасный малыш», «Умиление зашкаливает! Чудесный, добрый и такой светлый малыш», «Какой красивый парень», «Ребенок знает, чтобы открыть ларец, нужно нажать на тайную кнопку», «Вот это я попал в сказочное королевство! Кругом чудеса! Не могу наглядеться», — восторгаются маленьким Арсением поклонники Яны Рудковской. Некоторые из них заметили, что малыш и правда будто бы что-то ищет.
Напомним, прямо перед Новым годом Рудковская, Плющенко и Саша появились в шоу Ивана Урганта. Старший ребенок очень удивился, что у маленького брата уже есть свой инстаграм. «Страшную» правду от юного фигуриста скрывали.
В эфире Первого канала 8-летний Саша Плющенко рассказал о своей первой любви, а также пристыдил родителей, сообщив, что больше ни за что не пойдет на бал дебютанток Tatler.
Фото: Instagram