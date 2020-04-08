«Младший — моя гармония»: певица Натали трогательно поздравила маленького сына с 3-летием

«7 апреля — 3 годика моему Евгению! Старший сын — победа моя, средний сын — солнце мое! А младший сын -Гармония моя! Женька принес столько гармонии в нашу семью, "соединил" братьев и даже вернул меня себе! Поздравляю сыночка! Поздравляю всех, кто рожден 7 апреля! Блага и радости всем!» — написала Натали в социальной сети.

Артистка рассказывала, что всегда мечтала о детях. Но после свадьбы у нее 10 лет не получалось забеременеть. Зато теперь она сполна познала счастье материнства. Поклонники регулярно подозревают ее в новой беременности. Натали призналась, что и рада бы родить еще, но пока она не ждет малыша. «Но так вы и "накаркать" можете», — с шуткой обращалась она к подписчикам.