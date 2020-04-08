«Младший — моя гармония»: певица Натали трогательно поздравила маленького сына с 3-летием
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Фото: Instagram
46-летняя исполнительница хита «О боже, какой мужчина» певица Натали уже 28 лет счастлива в браке с супругом Александром Рудиным. Они воспитывают троих сыновей — 18-летнего Арсения, 9-летнего Анатолия и маленького Женю, которому 7 апреля исполнилось 3 года.
В Instagram артистка трогательно поздравила сына с праздником, отметив, что его рождение принесло гармонию в семью.
«7 апреля — 3 годика моему Евгению! Старший сын — победа моя, средний сын — солнце мое! А младший сын -Гармония моя! Женька принес столько гармонии в нашу семью, "соединил" братьев и даже вернул меня себе! Поздравляю сыночка! Поздравляю всех, кто рожден 7 апреля! Блага и радости всем!» — написала Натали в социальной сети.
Артистка рассказывала, что всегда мечтала о детях. Но после свадьбы у нее 10 лет не получалось забеременеть. Зато теперь она сполна познала счастье материнства. Поклонники регулярно подозревают ее в новой беременности. Натали призналась, что и рада бы родить еще, но пока она не ждет малыша. «Но так вы и "накаркать" можете», — с шуткой обращалась она к подписчикам.
Фото и видео: Instagram
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