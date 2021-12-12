Младший брат Софии Ротару впервые рассказал об отношениях с сестрой

Анатолий проживает в родном селе певицы Маршинцы, которое находится на Украине. Одно время мужчина с братом Евгением были артистами и работали в кишиневском ВИА «Оризонт» и даже ездили на гастроли. Но сейчас брат звезды ведет скромный образ жизни и работает в поле.

«Я на комбайне, на тракторе. У меня есть еще ребята, которые помогают, сегодня нет директоров, нет никого, вертись, если хочешь что-то заработать. У нас 300 гектаров земли, выращиваем кукурузу, пшеницу», — рассказал Алексей журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Фермер также отмечает, что состоятельная младшая сестра не раз помогала ему деньгами. В одно время София даже подарила брату пивзавод, однако дела у Алексея с ним не заладились, и здание стоит без дела много лет.

София Ротару нечасто видится с семьей и не навещает брата в родном селе, но Алексей не держит зла на родственницу. Наоборот, он гордится своим родством с легендарной советской певицей и даже назвал свой магазин в ее честь.