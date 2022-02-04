Младший брат Миланы Тюльпановой намекнул на отношения с бывшей Тимати, которая старше его на 12 лет

«Да, на данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов очень сильно», — рассказал младший брат Миланы.

Молодой человек отметил, что очень надеется на продолжение отношений, его не смущает разница в возрасте, он считает 29-летнюю модель и маму дочки Тимати шикарной женщиной. Говорят, что Тюльпанов познакомился с моделью на одном из мероприятий, а она не смогла устоять перед напором молодого и активного блогера.

«Мы с ней каждый день на связи. По телефону общаемся, по видео», — поделился с журналистами Владислав.

Напомним, Алена Шишкова и рэпер Тимати познакомились в 2012 году. Пара не состояла в браке, но в отношениях у них родилась дочь Алиса. Спустя год после рождения ребенка Тимати оставил семью. Им с Аленой удалось сохранить дружеские отношения ради дочери.