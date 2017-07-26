В середине июля стало известно, что младшая сестра Дэвида Бекхэма Джоанн ждет первенца от своего возлюбленного, экс-участника популярного реалити-шоу Big Brother Криса Доннелли.

Сегодня же Джоанн официально подтвердила свою беременность. В своем блоге сестра футболиста опубликовала трогательное фото с избранником, на котором он нежно целует ее округлившийся животик.

«КОГДА два стало три!!!», - подписала она.

«Джоанн и Крис - на седьмом небе от счастья. Ее родители, Тед и Сандра, с нетерпением ждут рождения еще одного внука. И дети Дэвида очень обрадовались, когда узнали, что скоро у них появится еще один двоюродный брат или сестра. Особенно счастлива Харпер», - сообщил источник порталу The Sun.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com, instagram.com