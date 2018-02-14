2-летняя Тея Омарова расплакалась от обиды на папу — Курбан преподнес роскошный букет цветов ко Дню святого Валентина не ей, а ее маме Ксении Бородиной.

Двухлетняя Теона, младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной, уже вовсю показывает характер. Когда папа преподнес букет цветов ко Дню святого Валентина не ей, а маме, она демонстративно отвернулась, убежала и расплакалась. Этот забавный момент Ксения запечатлела на видео, которым поделилась с подписчиками.