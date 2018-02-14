Младшая дочка Бородиной обиделась на родителей из-за букета цветов
Фото из Instagram Ксении Бородиной
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2-летняя Тея Омарова расплакалась от обиды на папу — Курбан преподнес роскошный букет цветов ко Дню святого Валентина не ей, а ее маме Ксении Бородиной.
Двухлетняя Теона, младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной, уже вовсю показывает характер. Когда папа преподнес букет цветов ко Дню святого Валентина не ей, а маме, она демонстративно отвернулась, убежала и расплакалась.
Этот забавный момент Ксения запечатлела на видео, которым поделилась с подписчиками.
«Да, она привыкла быть в центре внимания. Папе заметка на 8 ей тоже цветы», «Как же мне нравится ваша Теона она сегодня подняла мне настроение и сделала мой день», «Папа мог бы всем своим девочкам по букету подарить! Конечно Теюше обидно! Она же тоже ждала валентинку!», «Настоящая женщина растет», «Истенная леди Тея! а как же Папа про всех девочек забыл», — написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред).