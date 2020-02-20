У 73-летнего режиссера Стивена Спилберга семеро детей, трое их которых приемные. И теперь стало известно, что его младшая дочь — 23-летняя Микаэла увлеклась съемками фильмов для взрослых. Более того, девушка рассказала обо всем родителям. Спилберг усыновил дочь Микаэлу и сына Тео в браке с актрисой Кейт Кэпшоу (также режиссер усыновил дочь жены от первого брака). В детстве Микаэла подверглась сексуальному насилию, что повлияло на ее психику. Позже она лечилась от алкогольной зависимости, анорексией и пограничным состоянием психики.«Раньше мне все время говорили неприятные вещи о моем теле, пытались вызвать ненависть. Но теперь я воспринимаю все иначе. Я делаю работу, которая нравится другим, к тому же я использую свое тело выгодно. Я не чувствую себя оскорбленной. Это приятно», — рассказала Микаэла в интервью изданию The Sun. Жених Микаэлы — 47-летний провессиональный игрок в дартс Чак Панкоу не против ее увлечения. Пока девушка работает в жанре соло, показывая в кадре свое тело и производя с ним манипуляции. Основным объектом является ее грудь. «Когда я загрузила видео в интернет, я поняла, что моя грудь, которую я раньше так не любила, — это мои деньги», — говорит она. Микаэла отметила, что не будет на камеру заниматься сексом с другими людьми, потому что у нее есть жених. «Он поддержал меня на 100%, но ему понадобилось время, чтобы принять мою новую работу», — рассказывает девушка.На такую необычную работу Микаэла Спилберг решилась, чтобы финансово не зависеть от своего знаменитого отца. По данным Forbes, капитал режиссера оценивается в 3,7-6 млрд долларов. За свою голливудскую карьеру он снял более 100 фильмов, в том числе «Челюсти», «Инопланетянин», «Парк юрского периода», «Список Шиндлера», «Спасение рядового Райана», «Индиана Джонс», «Поймай меня, если сможешь», «Пост» и другие. Фото: Instagram, East News, Facebook, Picture AllianceВидео: NYOOOZ TVПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!