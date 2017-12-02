Младшая дочь Ксении Бородиной удивила «новогодними» талантами
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Дочь Курбана Омарова радует маму и папу своими талантами.
Звездные семьи готовятся к Новому Году. Так, младшая дочь Ксении Бородиной вовсю рисует елочки и учит стишки. Сегодня телеведущая рассказала об успехах маленькой Теоны.
«Все просили больше Теоны, вот она», — написала гордая мама.
«Прелесть!!! Талантливая чудесная доченька у вас», «Такая умничка, на радость маме и папе», «Теичка, тут и спору нет какая умничка какая смышленая и умная малышка», «Какая умничка хорошо говорит», «Ксюх как вы смогли выучить стих с такой маткой? Посоветуй пожалуйста, моему 2.8 но ни в какую не хочет учить», — восхищены подписчики.
Фото: instagram