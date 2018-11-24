Младшая дочь Александра Малинина с размахом отметила 18-летие, но без отца и брата-близнеца

На днях близнецам Фролу и Устинье Малининым — младшим детям знаменитого певца Александра Малинина — исполнилось по 18 лет. По всей видимости, брат и сестра решили отпраздновать это важное событие по отдельности, поскольку Фрол не был замечен на роскошной вечеринке, которую Устинья закатила в одном из фешенебельных ресторанов на Рублевке.
На мероприятии почему-то не присутствовал и отец девушки. Зато Устинья с удовольствием фотографировалась с множеством подруг, среди которых были и такие наследницы именитых семейств, как Василиса Карелина, Нина Тотибадзе, Дина Немцова, Вероника Федорова и другие юные красавицы.
Кстати, в качестве одного из подарков супруги Александр и Эмма Малинины преподнесли любимой дочке… живого львенка. Зал ресторана был украшен огромным количеством цветов и воздушных шаров, а гостей ждал большой четырехярусный торт, также усыпанный съедобными розами.
Фото и видео: Instagram