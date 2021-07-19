МХАТ продолжит работать с Ольгой Бузовой — контракт продлен

Громкое появление Ольги Бузовой на сцене МХАТ сделало свое дело — именно благодаря шумихе вокруг нее спектакль получил прекрасную выручку. А потому было принято решение контракт продлить, как пишет «СтарХит», — Ольгу можно будет увидеть еще по меньшей мере в двух постановках в сентябре.

Получила за свою работу Бузова около полумиллиона рублей, а непосредственно за премьеру — более ста тысяч.