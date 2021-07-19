МХАТ продолжит работать с Ольгой Бузовой — контракт продлен
Громкое появление Ольги Бузовой на сцене МХАТ сделало свое дело — именно благодаря шумихе вокруг нее спектакль получил прекрасную выручку. А потому было принято решение контракт продлить, как пишет «СтарХит», — Ольгу можно будет увидеть еще по меньшей мере в двух постановках в сентябре.
Получила за свою работу Бузова около полумиллиона рублей, а непосредственно за премьеру — более ста тысяч.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Негатива на Ольгу, однако, вылилось много как со стороны зрителей, так и со стороны артистов. Многие звезды просто посмеялись над ней, а Никита Михалков заявил, что ей стоило начать с чего-то попроще — например, поработать билетершей.
Сам режиссер спектакля «Чудесный грузин», благодаря которому она и оказалась на сцене, вполне доволен ситуацией — именно благодаря Бузовой им удалось собрать внушительную кассу.
Сама Ольга, однако, реагировала на критику довольно остро, обижалась и оставляла расстроенные посты в социальных сетях.
Фото: Global Look Press
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