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МХАТ продолжит работать с Ольгой Бузовой — контракт продлен

Появление телеведущей и певицы на сцене вызвало волну критики, однако девушку это не остановило.
МХАТ продолжит работать с Ольгой Бузовой — контракт продлен

Громкое появление Ольги Бузовой на сцене МХАТ сделало свое дело — именно благодаря шумихе вокруг нее спектакль получил прекрасную выручку. А потому было принято решение контракт продлить, как пишет «СтарХит», — Ольгу можно будет увидеть еще по меньшей мере в двух постановках в сентябре.

Получила за свою работу Бузова около полумиллиона рублей, а непосредственно за премьеру — более ста тысяч.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Негатива на Ольгу, однако, вылилось много как со стороны зрителей, так и со стороны артистов. Многие звезды просто посмеялись над ней, а Никита Михалков заявил, что ей стоило начать с чего-то попроще — например, поработать билетершей.

Сам режиссер спектакля «Чудесный грузин», благодаря которому она и оказалась на сцене, вполне доволен ситуацией — именно благодаря Бузовой им удалось собрать внушительную кассу.

Сама Ольга, однако, реагировала на критику довольно остро, обижалась и оставляла расстроенные посты в социальных сетях.

Фото: Global Look Press

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