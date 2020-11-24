«Мия... И снова Мия»: Рита Дакота показала детское фото и сравнила себя с дочкой

Рита Дакота поделилась своим детским фото и сравнила маленькую себя со своей трехлетней дочкой Мией. Она рассказала, что уже показала фотографию малышке, и та не смогла найти отличий – решила, что это она.

«Слева я, справа - Ми. Мия сказала, что на фото Мия и... Мия. Вот тут прям наглядно. Похожи?», – пишет Рита.