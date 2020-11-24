«Мия... И снова Мия»: Рита Дакота показала детское фото и сравнила себя с дочкой
Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Рита Дакота поделилась своим детским фото и сравнила маленькую себя со своей трехлетней дочкой Мией. Она рассказала, что уже показала фотографию малышке, и та не смогла найти отличий – решила, что это она.
«Слева я, справа - Ми. Мия сказала, что на фото Мия и... Мия. Вот тут прям наглядно. Похожи?», – пишет Рита.
Подписчики согласились с Мией – отличить действительно очень трудно, хотя некоторые решили, что у девочки есть и папины черты:
«Глазюки только папкины))», «Сначала думала, что Мия — вылитая Влад. Теперь вижу, что вылитая Влад — это вы», «Очень похожи. Красотки», «Оооочень похожи, даже зубы одинаковые», «Не верится!!! Ну теперь знаем, какой красавицей Миюша будет через 25 лет)!», «Мия больше на папу похожа», «Похожи)))) носик особенно», «А я раньше думала, копия Влад», «Глаза папины, а так вылитая мама», «Схожесть однозначно есть причем большая часть, но глазки и форма носика папины)», «Невероятная схожесть, красотки, девчонки», «А Влад-то точно участвовал?))))», «Рита, как вы похожи! Просто два ангелочка на фото!», «Очень похожи, немножко глазки отличаются только!».
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
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