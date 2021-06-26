Митя Фомин в образе Индиана Джонса, Тарзан в неоновых очках и Ксения Собчак в роскошном алом платье: модные новости с четвертого дня «ЖАРЫ»

Также, на красной дорожке блистали: Александр Буйнов, музыкант Ваня Дмитриенко, Эльгиза Каражанова, Элина Чага и многие другие селебрити. Но звездой вечера стала Ксения Собчак, надев длинное закрытое платье глубокого алого цвета. И пусть, все привыкли к эпатажу от Ксении Анатольевны, она знает, как не показать ничего, чтобы продемонстрировать самое главное. А именно, отличный вкус, дополнив платье серебряными лодочками, крупными серьгами и сетом из нескольких браслетов.