Митя Фомин в образе Индиана Джонса, Тарзан в неоновых очках и Ксения Собчак в роскошном алом платье: модные новости с четвертого дня «ЖАРЫ»
Насыщенная программа четвертого дня фестиваля, точно не оставила гостей без заряда положительных эмоций: концерт «Григорий Лепс & Friends» и вечер хитов 90-х, поднял с кресел даже самых скромных зрителей. К танцам под любимые песни, основательно подготовились и звезды: Митя Фомин примерил на себя образ юного Индиана Джонса, Наталья Королева и Тарзан решили обойти Beyonce и Jay-Z, надев одинаковые авангардные накидки в японском стиле и дополнив образ яркими акцентами — очками и высокой прической.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певец Анатолий Цой надел все белое в расчете на то, что он останется и замеченным, и при этом, ему будет комфортно в такой горячей атмосфере.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Также, на красной дорожке блистали: Александр Буйнов, музыкант Ваня Дмитриенко, Эльгиза Каражанова, Элина Чага и многие другие селебрити. Но звездой вечера стала Ксения Собчак, надев длинное закрытое платье глубокого алого цвета. И пусть, все привыкли к эпатажу от Ксении Анатольевны, она знает, как не показать ничего, чтобы продемонстрировать самое главное. А именно, отличный вкус, дополнив платье серебряными лодочками, крупными серьгами и сетом из нескольких браслетов.
Завтра, 27 июня, нас ждет финальный день фестиваля и яркое шоу. Финал обещает быть незабываемым, все-таки, это была первая «ЖАРА», которая проходила на территории России.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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