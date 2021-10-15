passion.ru
1 мин.

Митя Фомин рассказал о намерении завести детей: «Моего желания здесь недостаточно»

47-летний певец и солист группы Hi-Fi Митя Фомин признался, что хотел бы завести детей. Артист откровенно рассказал в новом интервью Passion.ru о личной жизни и планах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Митя Фомин

Фото: @mf_agent/Instagram

Музыкант много времени посвящает своему творчеству и участию в различных телепроектах. Недавно он стал участником шоу «Звезды в Африке» на телеканале «ТНТ», где героям приходится выживать в диких условиях и самостоятельно добывать себе еду: «Это полное обособление от условий, в которых ты привык находиться, смена режима, и в этом есть своя прелесть. Это игра, в конце концов. А я по жизни в чем-то игрок. Поэтому я согласился».

О личной жизни артист редко рассказывает в своих интервью, но признается, что с возрастом задумывается о наследниках. «Я понимаю, какой должна быть степень ответственности, сколько ресурсов и вовлечения требует этот шаг. И еще как минимум второго человека, который тоже хочет детей».

Видео из блога Мити Фомина

Артист ждет подходящего человека, для того чтобы завести семью и детей. «Одного моего желания здесь недостаточно. На это я могу пойти только вместе с человеком, который готов в равной степени взять на себя ответственность и воспитание и который этого страстно желает тоже».

Полное интервью Мити Фомина читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram