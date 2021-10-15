Митя Фомин рассказал о намерении завести детей: «Моего желания здесь недостаточно»

Музыкант много времени посвящает своему творчеству и участию в различных телепроектах. Недавно он стал участником шоу «Звезды в Африке» на телеканале «ТНТ», где героям приходится выживать в диких условиях и самостоятельно добывать себе еду: «Это полное обособление от условий, в которых ты привык находиться, смена режима, и в этом есть своя прелесть. Это игра, в конце концов. А я по жизни в чем-то игрок. Поэтому я согласился».

О личной жизни артист редко рассказывает в своих интервью, но признается, что с возрастом задумывается о наследниках. «Я понимаю, какой должна быть степень ответственности, сколько ресурсов и вовлечения требует этот шаг. И еще как минимум второго человека, который тоже хочет детей».