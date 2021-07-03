Митя Фомин боится бедности: певец раскрыл правду о своей недвижимости и сменах работ в юности
Одним из главных страхов артиста, является бедность: он не боится никакой работы и признается, что даже в отпуске не может расслабиться полностью, хоть и может себе это уже позволить — приличный капитал певец уже накопил, приобретая недвижимость. Две квартиры в Москве, большой загородный дом, видовая квартира в Крыму и замок в Италии — почти все деньги за концерты и рекламные гонорары, артист сразу вкладывал в свое имущество. «Я достаточно быстро скопил на свою первую квартиру и купил ее буквально через года два. Потом я все-время работал. Я вкалывал, где только можно», — поделился с ведущей Фомин.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Также, Митя Фомин рассказал, как еще до карьеры артиста, жил в Америке и Англии, где работал на всевозможных работах: от выгула собак в Лондоне до мытья офисов в Чикаго. Но когда за услуги массажа по ошибке, от него потребовали оказание услуг другого толка, очень скоро со сменами профессий завязал и вернулся в Россию.
Темным этапом в жизни Мити Фомина стал опыт употребление запрещенных средств. Артист рассказал, как во время одной из вечеринок, ему предложили сильное психотропное вещество, после чего он долго оставался не в здравом уме и даже видел галлюцинации: «Я видел чертей, мне что-то мерещилось, мне было жутко неприятно. У меня была фобия, мне было страшно.. я врагу не пожелаю этой истории, потому что это чревато схождением с рельс». В целом, интервью получилось искренним и душевным, но на секретный вопрос в конце, Фомин давать ответ отказался.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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