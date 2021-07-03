Митя Фомин боится бедности: певец раскрыл правду о своей недвижимости и сменах работ в юности

Одним из главных страхов артиста, является бедность: он не боится никакой работы и признается, что даже в отпуске не может расслабиться полностью, хоть и может себе это уже позволить — приличный капитал певец уже накопил, приобретая недвижимость. Две квартиры в Москве, большой загородный дом, видовая квартира в Крыму и замок в Италии — почти все деньги за концерты и рекламные гонорары, артист сразу вкладывал в свое имущество. «Я достаточно быстро скопил на свою первую квартиру и купил ее буквально через года два. Потом я все-время работал. Я вкалывал, где только можно», — поделился с ведущей Фомин.