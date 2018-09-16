Митя Фомин, Анфиса Чехова и другие звезды поздравили Татьяну Терешину со свадьбой

15 сентября 39-летняя певица Татьяна Терешина узаконила отношения со своим возлюбленным — 23-летним бизнесменом Олегом Курпатовым. А сегодня, 16 сегодня, беременная артистка собрала друзей в ТРК VEGAS, чтобы отметить важное событие. Среди тех, кто пришел поздравить молодоженов, были замечены Митя Фомин, Анфиса Чехова, Маша Цигаль, Сергей Ашихмин, Юлия Далакян.
Для второго дня свадьбы Татьяна выбрала необычное платье с эффектным верхом и многоярусной юбкой из легких оборок. Четырехлетняя дочь певицы Арис была одета в точно такое же платье. Торжество было выдержано в нежных бело-розовых тонах.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru