Митя Фомин, Анфиса Чехова и другие звезды поздравили Татьяну Терешину со свадьбой

15 сентября 39-летняя певица Татьяна Терешина узаконила отношения со своим возлюбленным — 23-летним бизнесменом Олегом Курпатовым. А сегодня, 16 сегодня, беременная артистка собрала друзей в ТРК VEGAS, чтобы отметить важное событие. Среди тех, кто пришел поздравить молодоженов, были замечены Митя Фомин, Анфиса Чехова, Маша Цигаль, Сергей Ашихмин, Юлия Далакян.