Анна Городжая отпраздновала день рождения сына в компании звезд и их детей.

Вчера вечером, 10 декабря, в ресторане Osterio Mario состоялся шумный детский праздник: сын телеведущей, обладательницы титула Миссис Россия, владелицы самого известного свадебного агентства в России SVADBERRY Анны Городжой отмечал день рождения в стиле интернет-блоггинга и YouTube.

Красочные декорации, друзья, звезды — мероприятие было ярким и веселым. В гости к «Миссис России 2013» заглянули Виктория Романец, Маргарита Агибалова, Екатерина Жужа, Анастасия Жиркова, Юля Началова, Саша СТ с супругой Ассоль, рэпер Птаха с женой, Владимир Левкин, Леся Ярославская, Виктор Салтыков, Юлия Барановская, Елена Борщева, Татьяна Лялина, олимпийская чемпионка Софья Великая, Светлана Королева, чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова, светская львица и звезда инстаграм Элина Камирен, Екатерина Широкова с мужем, Семья Павлюченко, Семья Торбинских, Катя Лель и многие другие — большинство из них пришли с детьми и вместе наслаждались едой и играми.

За декорации отвечало агентство, которое украшало свадьбы Овечкиных, Ксении Бородиной, Алены Водонаевой, Влада Соколовского и Риты Дакоты, Мота.

«Оууууу, это было нереально! В любимом ресторане, все прошло на высоте!!! Так было душевно и весело! Друзья, спасиб за то, что были с нашей семьей в самый счастливый день!!! Праздник в стиле #youtube прошёл на ура!!!! Все сложилось как я хотела, сын счастлив, гости довольны, с утра куча звонков», — поделилась эмоциями Анна.