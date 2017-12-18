«Миссис мира 2017» стала Элис Ли Дженетта из Гонконга, а россиянка Анна Шпикельман вошла в число финалисток
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В ЮАР состоялся финал конкурса «Миссис мира 2017», в котором приняли участие 34 самые красивые замужние женщины со всего мира.
Конкурс проходил в течение одной недели. У конкурсанток была очень насыщенная программа: день начинался в семь утра, а с репетиций они уходили в десять вечера.
Девушкам необходимо было презентовать себя в ходе интервью членам жюри, подготовить свой национальный костюм и рассказать о нем, а также продемонстрировать харизматичность и эрудицию. На финальном шоу участницы приготовили совместный танец, выход в купальниках, ответили на различные вопросы и показали свои национальные костюмы.
Конкурс в итоге выиграла Элис Ли Дженетта из Гонконга. Первой вице-миссис стала Дженифер Миранда из Коста-Рики. Третье место заняла Дарья Реут из Беларусии.
Россию представляла «Миссис Новосибирск Int» и «Миссис Россия Мира 2017» Анна Шпикельман. Анна презентовала русский национальный костюм «Царевна Лебедь», который был разработан и сшит специально для конкурса стилистами совместно с Анной. К сожалению, россиянка не заняла призовое место на конкурсе, зато вошла в число двенадцати финалисток.
Анна Шпикельман — профессиональный визажист, преподаватель дефиле. Ей 31 год, родилась в Новосибирске, воспитывает двухгодовалого сына. Танцует танго вместе с мужем, любит путешествовать. Она также занимается благотворительностью и является действующим президентом общественной организации «Соломинка».
Фото: пресс-служба