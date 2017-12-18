В ЮАР состоялся финал конкурса «Миссис мира 2017», в котором приняли участие 34 самые красивые замужние женщины со всего мира.

Конкурс проходил в течение одной недели. У конкурсанток была очень насыщенная программа: день начинался в семь утра, а с репетиций они уходили в десять вечера.

Девушкам необходимо было презентовать себя в ходе интервью членам жюри, подготовить свой национальный костюм и рассказать о нем, а также продемонстрировать харизматичность и эрудицию. На финальном шоу участницы приготовили совместный танец, выход в купальниках, ответили на различные вопросы и показали свои национальные костюмы.

Конкурс в итоге выиграла Элис Ли Дженетта из Гонконга. Первой вице-миссис стала Дженифер Миранда из Коста-Рики. Третье место заняла Дарья Реут из Беларусии.