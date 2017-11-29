В Москве прошел финал конкурса красоты, в котором тридцать офисных красавиц боролись за миллион рублей и титул «Мисс Офис — 2017».

Ведущими шоу стали Светлана Бобрикова и Александр Рогов. Жюри, в состав которого вошли телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной, «Мисс Офис — 2016» Татьяна Иванова, руководитель вертикали женских медиапроектов RAMBLER&Co и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Круглова, фигуристка Мария Бутырская, певец Влад Топалов, возглавил дизайнер Игорь Чапурин. Развлекали зрителей не только участницы конкурса, продемонстрировавшие на сцене свои таланты, но и такие звезды, как Влад Топалов и группа MBAND.

Девушки отвечали на каверзные вопросы, показывали стройные фигуры в бикини и вечерних платьях, пели, танцевали и даже продемонстрировали специально сшитые для конкурса джинсовые наряды. После каждого состязания каждый из членов жюри выбирал свою тройку фавориток. В итоге после подсчета голосов победительницей стала 29-летняя Анастасия Божкова из Керчи — владелица модельного агентства и депутат Крыма от партии «Единая Россия». Корону Анастасия получила из рук «Мисс Офис — 2016» Татьяны Ивановой из Москвы.