«Мисс Офис — 2017» стала 29-летняя Анастасия Божкова из Крыма
Ведущими шоу стали Светлана Бобрикова и Александр Рогов. Жюри, в состав которого вошли телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной, «Мисс Офис — 2016» Татьяна Иванова, руководитель вертикали женских медиапроектов RAMBLER&Co и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Круглова, фигуристка Мария Бутырская, певец Влад Топалов, возглавил дизайнер Игорь Чапурин. Развлекали зрителей не только участницы конкурса, продемонстрировавшие на сцене свои таланты, но и такие звезды, как Влад Топалов и группа MBAND.
Девушки отвечали на каверзные вопросы, показывали стройные фигуры в бикини и вечерних платьях, пели, танцевали и даже продемонстрировали специально сшитые для конкурса джинсовые наряды. После каждого состязания каждый из членов жюри выбирал свою тройку фавориток. В итоге после подсчета голосов победительницей стала 29-летняя Анастасия Божкова из Керчи — владелица модельного агентства и депутат Крыма от партии «Единая Россия». Корону Анастасия получила из рук «Мисс Офис — 2016» Татьяны Ивановой из Москвы.
Результаты конкурса «Мисс Офис — 2017»:
Мисс Офис — Анастасия Божкова
1-я Вице-мисс Офис — Маргарита Боня
2-я Вице-мисс Офис — Анастасия Яковлева
Мисс Фото — Анна Ляшко
Мисс Интернет — Алина Южанина
Мисс Фитнес — Дарья Нестеркина
Доброе сердце — Наталья Королёва
Мисс Стиль — Анастасия Шапошникова
Мисс Бикини — Дарья Тараненко
Мисс Талант — Кристина Земляная
Бизнес-леди — Арина Андриевская
Мисс Очарование — Ольга Иванова
Мисс зрительских симпатий — Олеся Пучка
Фото: Яна Брякина / Passion.ru