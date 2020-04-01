«Мисс Москва — 2014» отказалась от публичной жизни и посвятила себя мужу и новорожденному сыну

Красавица не скрывает, что победа в конкурсе добавила ей уверенности в себе и оставила в жизни бесценный опыт общения с успешными людьми, участия в съемках и мероприятиях. Но цели в жизни у нее были другими.

С будущим мужем Ирину Алексееву познакомили общие друзья, а первое свидание прошло на стадионе.

«Меньше чем через год я жених сделал мне предложение — на необитаемом острове на Мальдивах. А свадьбу играли в загородном доме в присутствии родных и близких друзей», — говорит собеседница WMJ.ru.

В муже Ирина больше всего ценит заботу, трудолюбие и понимание того, что семья должна быть на первом плане. «Я никогда не искала принца и не представляла, каким должен быть мой избранник. Но встретив мужа, поняла, что это он».

10 месяцев назад «Мисс Москва — 2014» родила сына Петра. «Мамой я стала в 23 года, и беременность для меня — лучшее время, которое проверяет на прочность не только семью, но и друзей. Во время беременности все воспринимаешь иначе, открывается сильная любовь к родителям, умножаются чувства к мужу, меняются вкусы, предпочтения и интересы», — делится молодая мать.

Ирина рассказывает, что после родов с легкостью избавилась от набранных 14 килограммов. «Прийти в форму мне помогло грудное вскармливание, возраст и генетика. Уже через месяц я потеряла все набранные килограммы, а мышцы постепенно стали приходить в тонус».

Сейчас королева красоты все время посвящает мужу и новорожденному сыну. «Посещаю выставки, театры, кинопремьеры и матчи любимой команды «Спартак». Сопровождаю мужа на официальных приемах. У меня есть цель — создать большую семью и развиваться в области культуры и искусства. Мне очень нравится организовывать и творить, а моя работа позволяет реализовывать интересные проекты, даже находясь в декретном отпуске», — резюмирует Ирина Алексеева.