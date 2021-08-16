«Мисс мира» на инвалидной коляске рассказала, как смогла удержать мужа после роковой аварии

Ксения Безуглова, которая стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», столкнулась с испытаниями, которые не всем под силу. Во время первой беременности она попала в страшную аварию — вместе с друзьями и близкими возвращалась с отдыха, когда водитель не справился с управлением. После этого она оказалась парализована.

Несмотря на это, она сумела даже одержать победу в конкурсе красоты — среди девушек на инвалидных колясках и стала «Мисс мира», а заодно и примером для девушек, оказавшихся в трудной ситуации.