«Мисс мира» на инвалидной коляске рассказала, как смогла удержать мужа после роковой аварии
Ксения Безуглова, которая стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», столкнулась с испытаниями, которые не всем под силу. Во время первой беременности она попала в страшную аварию — вместе с друзьями и близкими возвращалась с отдыха, когда водитель не справился с управлением. После этого она оказалась парализована.
Несмотря на это, она сумела даже одержать победу в конкурсе красоты — среди девушек на инвалидных колясках и стала «Мисс мира», а заодно и примером для девушек, оказавшихся в трудной ситуации.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ksenia_bezuglova
Очень часто люди, попавшие в такую беду, сталкиваются с проблемой, решить которую очень непросто, — вторая половинка не выдерживает и уходит, семья рушится. Однако Ксении удалось ее спасти.
Ксения призналась, что пережила кризис в отношениях с мужем и даже пыталась манипулировать им.
«Находясь в позиции жертвы, очень легко управлять людьми», — признается она и говорит, что жалеет о таком поведении. «Но в позиции жертвы нельзя быть победителем — а я победитель».
Девушка отметила, что в какой-то момент просто поняла, что если продолжит быть требовательной, сварливой женой, то она потеряет мужа.
«Я видела по его глазам, что вот еще чуть-чуть, и он развернется и уйдет».
Ксения заявила, что давно уже дала себе обещание — стать такой женщиной, от которой никто никогда не захочет уйти.
Сам Алексей, супруг Ксении, признался ведущей, что в первое время они не думали о своих чувствах — просто пытались понять, что им со всем этим делать. И хотя у них были и конфликты, и даже разговоры о разводе, им удалось сохранить семью.
«Мы выбрали друг друга», — сказал Алексей. «Это такая чистая, настоящая любовь, когда выбираешь человека и знаешь, что это навсегда».
Фото: Instagram Ксении Безугловой
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