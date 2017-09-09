Накануне, 10 сентября, в Атлантик-Сити состоялся национальный конкурс красоты «Мисс Америка-2018».

В этом году победу одержала 23-летняя жительница Северной Дакоты Кара Мунд. Она стала первой представительницей своего штата, получившей корону за 100 лет существования конкурса.

Как призналась Кара, она не думала, что сможет добраться до первой десятки: «Было только три девушки из Северной Дакоты, которым удалось пройти так далеко в этом конкурсе, что еще раз доказывает: неважно, откуда вы родом, если вы о чем-то мечтаете, то все получится».