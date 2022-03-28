Мишель Серова об одиночестве звездного отца: «Я не наблюдала никакой женщины в нашем доме»
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Фото: Соцсети
Бракоразводный процесс Александра Серова и Елены Стебневой проходил крайне болезненно для обеих сторон. Экс-супруги во всем обвиняли друг друга, и вражда между ними продолжается до сих пор. Общая дочь певца и спортсменки Мишель рассказала, как на самом деле обстоят дела.
«Все в курсе, что мои родители в разводе уже более десяти лет, они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются», — рассказала девушка в эфире программы «Звезды сошлись».
Мишель отметила, что, несмотря на холод между Александром и Еленой, отец не планирует заводить новые отношения. «Я не наблюдала никакой женщины в нашем доме. Он говорил, что женился один раз и вот это единственное будет», — поделилась наследница артиста.
Девушка огорчена тем, что ее родители не могут найти общий язык даже для блага их общего внука. Напомним, что всего месяц назад Мишель родила сына Макара. По словам Мишель, отец против появления Елены в своем доме, так что у бабушки практически нет возможности видеть малыша. «Мой папа не готов принимать ее радушно у себя дома. У него свои обиды, вопросы. Мне кажется, всегда эта история будет длиться, ничего не могу сделать. Никакие разговоры не помогут», — заявила Серова.
Фото: Global Look Press, соцсети