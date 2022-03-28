Мишель Серова об одиночестве звездного отца: «Я не наблюдала никакой женщины в нашем доме»

Бракоразводный процесс Александра Серова и Елены Стебневой проходил крайне болезненно для обеих сторон. Экс-супруги во всем обвиняли друг друга, и вражда между ними продолжается до сих пор. Общая дочь певца и спортсменки Мишель рассказала, как на самом деле обстоят дела.

«Все в курсе, что мои родители в разводе уже более десяти лет, они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются», — рассказала девушка в эфире программы «Звезды сошлись».