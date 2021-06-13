Миша Бартон призналась, что лишилась лишилась девственности из-за давления общественности
Американская актриса Миша Бартон, наиболее известная по роли Мариссы Купер в многосерийной драме «Одинокие сердца», в возрасте 18 лет играла сексуально активную раскрепощенную девушку. Но, как призналась актриса изданию Harper's Bazaar, на момент съемок она была девственницей.
«На самом деле сексуальность всегда была составной частью моей карьеры. Даже с юных лет я была сексуализирована», – отметила Миша.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Актриса чувствовала себя «мошенницей», потому что не вела половую жизнь, как ее экранный персонаж.
Бартон также рассказала, что чувствовала огромную ответственность. Она понимала, чтобы лучше показать Мариссу, она должна «стать женщиной». «Я начала серьезно переживать, что не смогу сыграть этого персонажа, если не потороплюсь и немного повзрослею», – вспоминает Миша.
Актриса добавила, что она лишилась девственности из-за давления общества и более старших коллег по сериалу. «Я чувствую себя немного виноватой из-за того, что позволила этому случиться. Я чувствовала огромное давление в том, что мне нужно заняться сексом, не только со стороны партнера, но и общества в целом», – рассказала Бартон.
Эта ситуация негативно отразилась на психологическом состоянии актрисы. Она стала бояться камер, а звуки затвора вызывали у нее приступы паники. Благодаря пандемии Миша много думала об этой ситуации, и решилась рассказать о ней публично. Возможно, как уверена Бартон, ее история может помочь другим девушкам быть более сильными.
Фото и видео: Global Look Press, Getty Images
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