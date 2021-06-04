Мирослава Карпович прокомментировала слухи о своей беременности

«Ну, судя по трюкам, которые я делаю в ванной, несомненно, я готовлюсь! Такая я отчаянная мать!», – смеется актриса.

«Когда я постоянно гастролировала, не могу сказать, что была домовитой. И жизнь утекала. А пандемия заставила меня о многих вещах задуматься. Бывает, что настроение падает, мы устаем, тяжело, работы много», – говорит Мирослава.

По словам Карпович, в то время, когда все заводят семьи, она занималась своей карьерой.

«В период с 21 до 29 лет многие женщины создают семьи, выходят замуж, а у меня просто не было времени этим заниматься, потому что, помимо того, что я работала на площадке почти круглый год с небольшими паузами, параллельно была занята во множестве антреприз».