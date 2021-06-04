Мирослава Карпович прокомментировала слухи о своей беременности
Актриса Мирослава Карпович оказалась в центре скандала после того, как Павел Прилучный ушел к ней от своей супруги, Агаты Муцениеце, и двоих детей. На звезду «Папиных дочек» легла слава разлучницы, хотя она и утверждает, что никого из семьи не уводила.
Теперь, когда все устоялось, а Агата Муцениеце даже пожелала бывшему мужу счастья с новой возлюбленной, поклонники ожидают, что теперь в жизни Мирославы все наладится.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В интервью WomanHit актриса прокомментировала эти слухи и рассказала, почему не заводила детей раньше.
«Ну, судя по трюкам, которые я делаю в ванной, несомненно, я готовлюсь! Такая я отчаянная мать!», – смеется актриса.
«Когда я постоянно гастролировала, не могу сказать, что была домовитой. И жизнь утекала. А пандемия заставила меня о многих вещах задуматься. Бывает, что настроение падает, мы устаем, тяжело, работы много», – говорит Мирослава.
По словам Карпович, в то время, когда все заводят семьи, она занималась своей карьерой.
«В период с 21 до 29 лет многие женщины создают семьи, выходят замуж, а у меня просто не было времени этим заниматься, потому что, помимо того, что я работала на площадке почти круглый год с небольшими паузами, параллельно была занята во множестве антреприз».
Фото: Global Look Press
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