Миронова в кардигане, Дайнеко в велосипедках и другие звезды на показе нового фильма с Камбербэтчем

Певица Polina появилась в черных брюках, жилетке и леопардовой шубе.

Певица Виктория Дайнеко придумала для премьеры необычный образ: на ней был черный корсет, который подчеркивал точеную фигуру. Она надела его поверх мини-платья. Кроме того, исполнительница была в темных велосипедках, из обуви предпочла массивные сапоги, а из аксессуаров — кожаную сумку. В этом образе она выглядела моложе.

Телеведущая и актриса Валерия Дергилева появилась в широких джинсах, в коротком черном топе и черном кардигане. Актриса Кристина Шаповалова предпочла бордовую водолазку, кожаную курку и высокие сапоги. Она дополнила образ стильной черно-белой сумочкой.