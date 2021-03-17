Миронова в кардигане, Дайнеко в велосипедках и другие звезды на показе нового фильма с Камбербэтчем
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Увидеть новый фильм пришли многие звезды, которые позировали фотографам и делились впечатлениями. Среди них были Виктория Дайнеко, Наталья Бардо, бывшая солистка группы «Лицей» Изольда Ишханишвили. Посмотреть премьеру пришли и недавно родившая певица Надежда Игошина, больше известная как Ангина, Валерия Дергилева. Кроме того, мероприятие посетили Кристина Шаповалова, Мишель Серова, певица Polina, телеведущий Артем Королев и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Polina появилась в черных брюках, жилетке и леопардовой шубе.
Певица Виктория Дайнеко придумала для премьеры необычный образ: на ней был черный корсет, который подчеркивал точеную фигуру. Она надела его поверх мини-платья. Кроме того, исполнительница была в темных велосипедках, из обуви предпочла массивные сапоги, а из аксессуаров — кожаную сумку. В этом образе она выглядела моложе.
Телеведущая и актриса Валерия Дергилева появилась в широких джинсах, в коротком черном топе и черном кардигане. Актриса Кристина Шаповалова предпочла бордовую водолазку, кожаную курку и высокие сапоги. Она дополнила образ стильной черно-белой сумочкой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Мария Миронова, которая сыграла одну из ролей в «Играх шпионов», появилась на презентации в черной рубашке и обтягивающих брюках. На ней также был удлиненный кардиган от Burberry телесного оттенка. Миронова стильно уложила локоны и ограничилась минимальным макияжем.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Наталья Бардо выбрала для вечера широкие вещи: на ней была куртка oversize, светлая футболка и свободные брюки, на ногах — кроссовки.
Напомним, сюжет картины «Игры шпионов» разворачивается в 1960 году, во время холодной войны. Советский разведчик выходит на связь с британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Они начинают сотрудничать и не ожидают, чем это закончится для каждого из них. Из известных актеров в картине снимались Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Броснахэн, а также Мария Миронова.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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