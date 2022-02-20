Миронова поделилась воспоминаниями о покойной Брик: «Колоссальная сила и мужество»

Евгения была талантливой, успешной актрисой и просто светлым человеком. Коллеги звезды отзывались о ней только положительно, называя настоящим профессионалом. Никто не знал о борьбе актрисы с тяжелым онкологическим заболеванием. Только любящий муж и дочь поддерживали Евгению в борьбе с недугом.

Актриса Мария Миронова была близка с Брик. Коллеги участвовали в нескольких совместных проектах и по-настоящему сблизились. Артистка с теплотой вспоминает время, которое ей удалось провести с Евгенией.

«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», — рассказала Миронова в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

За несколько месяцев до смерти Евгения Брик отметила свой 40-й день рождения в Венеции. Тогда волосы актрисы только начали отрастать после курсов химиотерапии, и казалось бы, болезнь отступает.

«И она так хотела насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — вспоминает Мария.

Последние годы актриса с семьей проживала и проходила лечение в США. У Евгении осталась 12-летняя дочь Зоя и 59-летний супруг Валерий Тодоровский.