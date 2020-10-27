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Миранда Керр трогательно поздравила брата с днем рождения и показала, как выглядела в детстве

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Миранда Керр с братом в детстве

Фото: www.instagram.com/mirandakerr/

Модель выложила свои очаровательные детские фотографии и получила множество комплиментов со стороны своих подписчиков.

Миранда Керр в своем Instagram опубликовала поздравление с днем рождения для своего младшего брата Мэтти, и добавила к поздравлению их совместную детскую фотографию.

На фото Миранда стоит вместе с одетым в маленький смокинг Мэтти, наряженная в длинное светлое платье с рукавами-фонариками и украшенным розами воротом.

Поклонники Миранды нашли фотографию очень милой, а ее саму – очаровательным ребенком.

«Какие милые!», «Это невероятно мило!», «Фотография как из детской сказки», «Эти двое просто прелестны», «Вы очень милые, нравитесь оба», — пишут в комментариях подписчики и коллеги Миранды. Кроме того, они присоединились к поздравлениям для Мэтти и пожелали ему всего самого наилучшего.

Миранда обрела известность, как один из «ангелов» Victoria's Secret, а также благодаря своему роману с известным актером Орландо Блумом. С ним она состояла в браке до 2013 года и родила от него сына Флинна.

В 2017 году Миранда снова вышла замуж, за Эвана Шпигеля, и в браке появились ещё двое детей – Харт и Майлс.

Фото и видео: Instagram Миранды Керр

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