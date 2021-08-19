Миранда Керр считает Орландо Блума «надоедливым братом» и крепко дружит с Кэти Перри
38-летняя модель, которая сама счастлива в браке с бизнесменом Эваном Шпигелем, добавила, что семьи часто проводят время все вместе: «Мы вместе ездим отдыхать и отмечаем важные события», — рассказала Миранда, передает People. Стоит отметить, что бывшая и нынешняя супруги Орландо Блума понравились друг другу с первой встречи. Исполнительница легко нашла общий язык и с сыном Флинном, рожденным в браке Блум-Керр.
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Фото: Личный Instagram @mirandakerr
Модель поделилась воспоминаниями: «Когда Орландо начал встречаться с Кэти, я помню, как однажды он пригласил меня в гости. Она тоже была там, и мы сразу же поладили», — сказала она. А главным плюсом в подруге Керр отмечает, что она не пытается для Флинна быть второй мамой, а просто старается быть «дружелюбной и веселой». Кэти сама недавно родила дочь, а Миранда с новым мужем воспитывают еще двоих общих детей. 10-летний Флинн проводит равное количество времени с обоими родителями и их новыми спутниками жизни.
Что касается ссор и недомолвок, как это часто бывает после расставания, они есть. Но не такие серьезные, как могло показаться. Просто новая жена нравится Миранде чуточку больше, чем Орландо: «Я люблю ее. Можно с уверенностью сказать, что я люблю ее больше, чем отца Флинна. Сейчас Орландо для меня как брат. И в основном как надоедливый брат. Кэти помогает мне с ним справляться», — искренне рассказала звезда подиума.
Напомним, что голливудский актер Орландо Блум и экс-ангел Victoria’s Secret прожили в браке 3 года (с 2010 по 2013), после чего объявили о разводе. Ради сына они продолжили тесное общение и все эти годы старались не навредить обоюдными претензиями друг к другу психике ребенка. В мае 2017 года Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля. А не так давно и Блум женился на Кэти Перри, с которой много лет находился в любовных отношениях.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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