Миранда Керр считает Орландо Блума «надоедливым братом» и крепко дружит с Кэти Перри

Что касается ссор и недомолвок, как это часто бывает после расставания, они есть. Но не такие серьезные, как могло показаться. Просто новая жена нравится Миранде чуточку больше, чем Орландо: «Я люблю ее. Можно с уверенностью сказать, что я люблю ее больше, чем отца Флинна. Сейчас Орландо для меня как брат. И в основном как надоедливый брат. Кэти помогает мне с ним справляться», — искренне рассказала звезда подиума.

Напомним, что голливудский актер Орландо Блум и экс-ангел Victoria’s Secret прожили в браке 3 года (с 2010 по 2013), после чего объявили о разводе. Ради сына они продолжили тесное общение и все эти годы старались не навредить обоюдными претензиями друг к другу психике ребенка. В мае 2017 года Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля. А не так давно и Блум женился на Кэти Перри, с которой много лет находился в любовных отношениях.