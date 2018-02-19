«Мира и покоя мне не будет»: на Аршавину завели три уголовных дела
В начале этого года Алиса Аршавина и ее семья оказались в центре скандала. Жена футболиста Андрея Аршавина узнала, что ее супруг пообщался с казахстанской моделью Ольгой Семеновой в одном из баров, и якобы пригрозила девушке расправой. Ольга подала иск в суд, и сейчас Алисе придется разбираться сразу с тремя уголовными делами.
«Все действительно серьезно, — призналась Аршавина в интервью журналу StarHit. — До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего».
Пока Алиса находится в Санкт-Петербурге, ее супруг продолжает тренироваться в казахстанском ФК «Кайрат». А 11 февраля супруги отпраздновали первый день рождения их общей дочки Есени.
«Андрей, конечно, в шоке от всего, что сейчас происходит, — добавила Алиса. — С этой моделью он тоже не поддерживает контакт, тогда в клубе была их первая и последняя встреча. Мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся».
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