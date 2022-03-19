«Мир не крутится вокруг меня»: Собчак заявила, что находится на вторых ролях в браке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
Отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова с самого начала были связаны с чередой скандалов. Журналистка начала встречаться с режиссером, еще будучи в официальном браке с Максимом Виторганом.
В августе 2019 года пара развелась, а уже в сентябре телеведущая снова вышла замуж.
Свадьба Ксении и Константина Богомолова стала одним из самых резонансных и скандальных событий 2019 года. Торжество влюбленных вышло по-настоящему громким. Началось все с того, что пара подъехала к загсу на катафалке, на котором было написано «Пока смерть не разлучит нас». После официальной части собравшиеся перебрались в Музей Москвы, куда были приглашены более 300 гостей.
Супруги, несмотря на постоянные нападки, выглядели счастливыми. «Молодой новый муж — отличный способ выглядеть хорошо!» — шутила Собчак.
Однако спустя время поклонники пары стали замечать, что ведущая выглядит печальной рядом со своим творческим супругом. Особенно когда не замечает, что ее снимают.
«Я стала сильно мягче. Я стала больше принимать того, что мир не крутится вокруг меня, а нужно свою жизнь, наоборот, встраивать в жизнь и ценности другого человека», — отвечает на это Ксения.
Фото и видео: Global Look Press, PassionExplainer