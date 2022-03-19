«Мир не крутится вокруг меня»: Собчак заявила, что находится на вторых ролях в браке

Отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова с самого начала были связаны с чередой скандалов. Журналистка начала встречаться с режиссером, еще будучи в официальном браке с Максимом Виторганом.

В августе 2019 года пара развелась, а уже в сентябре телеведущая снова вышла замуж.