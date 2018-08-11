Минус десять килограммов: Филипп Киркоров худеет по советам интернет-блогера

Поклонники обратили внимание на то, что в последнее время Филипп Киркоров стал выглядеть моложе. Как выяснил портал StarHit, 51-летний артист избавился от лишнего веса по системе питания известного интернет-блогера Дениса Маркелова.
«Филипп подписался на меня в Инстаграме примерно в середине прошлого года. Сообщил, что мой блог очень мотивирует, он в восторге. И пригласил на свое выступление в Турции. Я сначала подумал, что это развод, что мне пишет фейк, не верил, что действительно общаюсь со знаменитостью такого уровня. В итоге в Белеке мы наконец-то встретились и познакомились. Через некоторое время певец обратился за консультацией, чем можно заменить кока-колу, он ее просто обожает. В качестве альтернативы предложил аналог его любимого напитка – версию лайт, в которой содержится меньше сахара. Моя система – не жесткие правила, которые ограничивают человека. Позволяю подопечным устраивать даже «день греха», когда можно буквально все, что пожелаешь, – сладкое, мучное, жирное, соленое…», — цитирует Дениса StarHit.
По словам Маркелова, Киркоров черпает информацию в его блоге наравне с другими пользователями: «Обратил внимание, что артист интересуется моими постами, комментирует их, пользуется рекомендациями. Часто выкладываю рецепты полезных и низкокалорийных блюд, которые придумал сам: пицца, где вместо теста – куриная грудка, салат с рыбой и рукколой, окрошка… Когда я сделал комплимент поп-королю, он в ответ признался, что сбросил вес благодаря моей диете. Безумно приятно. Если оценивать на глаз, Киркоров скинул порядка 10 килограммов и, думаю, не собирается останавливаться на достигнутом».
Фото: instagram