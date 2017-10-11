19-летняя Иранка готова на все, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли.

Сеть обсуждает юную жительницу Ирана, которая, согласно сообщениям СМИ, перенесла 50 пластических операций и похудела на 40 килограммов с единственной целью: выглядеть как Анджелина Джоли. В своем Instagram Сахар Табар публикует снимки и видеоролики, мечтая о славе двойника известной актрисы, но фолловеры сравнивают ее скорее с героиней мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».

В одном из своих постов Сахар заявила, что готова на все, чтобы выглядеть как ее кумир.

Впрочем, к своей внешности девушка научилась относиться с иронией. Она экспериментирует с прическами и макияжем и даже опубликовала фото, на котором загримировала себя под зомби — к пущему восторгу фолловеров, сравнивающих ее с героиней мультфильма.