Минус 27 млрд долларов: Цукерберг вылетел из топ-10 самых богатых людей мира

Facebook сдает позиции, это видно из недавно опубликованного отчета. Число активных пользователей социальной сети не только не выросло, а резко сократилось. Люди стремительно покидают площадку и, по прогнозам аналитиков, вряд ли преобразования заставят их вернуться.

Компания Цукерберга также заявила о том, что подразделение Reality Labs, которое занимается метавселенными и виртуальной реальностью, понесло колоссальные убытки. Они потеряли 3,3 млрд долларов. Разработчики жалуются, что Цукерберг некорректно ставит задачу, сотрудники не понимают, что он от них требуют и массово увольняются.

Лидирует в топ-10 богатейших людей, по-прежнему, Илон Маск, опережая главу Amazon Джеффа Безоса и французского миллиардера Бернара Арно.