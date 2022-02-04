Минус 27 млрд долларов: Цукерберг вылетел из топ-10 самых богатых людей мира
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Matthias Oesterle/Global Look Press
Цукерберг выбыл из десятки богатейших людей мира по причине обвала акций Meta, сообщает Forbes. Еще недавно его состояние оценивалось почти в 140 млрд долларов. По подсчетам Forbes, состояние Марка сократилось на 27 млрд долларов. Сейчас оно оценивается в 87,4 млрд долларов. И теперь основатель Meta занимает лишь двенадцатую строчку рейтинга. Марк Цукерберг вылетел из рейтинга самых богатых людей мира, и впервые с лета 2015 года оказался за его пределами.
Facebook сдает позиции, это видно из недавно опубликованного отчета. Число активных пользователей социальной сети не только не выросло, а резко сократилось. Люди стремительно покидают площадку и, по прогнозам аналитиков, вряд ли преобразования заставят их вернуться.
Компания Цукерберга также заявила о том, что подразделение Reality Labs, которое занимается метавселенными и виртуальной реальностью, понесло колоссальные убытки. Они потеряли 3,3 млрд долларов. Разработчики жалуются, что Цукерберг некорректно ставит задачу, сотрудники не понимают, что он от них требуют и массово увольняются.
Лидирует в топ-10 богатейших людей, по-прежнему, Илон Маск, опережая главу Amazon Джеффа Безоса и французского миллиардера Бернара Арно.
Фото: Instagram, Global Look Press