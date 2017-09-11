Минус 20 лет: Рената Литвинова отказалась от яркого макияжа на съемках обложки SNC
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Тренд на натуральность покорил Ренату Литвинову.
Какой образ вы представляете себе, когда слышите имя Ренаты Литвиновой? Элегантная блондинка, легкое ретро, бледная кожа, кроваво-красные губы, эпатаж. Актриса и режиссер долгие годы была верна своему «фирменному» стилю, но на днях изменила ему с новым трендом на натуральность.
Для съемок октябрьской обложки редакция журнала SNC пригласила визажиста Андрея Шилкова, который работает с японским брендом Shu Uemura. Он и поставил смелый эксперимент:
Результат понравился диве: «Спасибо - отличная была съёмка)!», — написала она в блоге главного редактора журнала, Наталии Архангельской.
В последнее время Ренату все чаще можно видеть «в спортивном». К этому веянию ее приобщил, вероятно, ее друг и коллега Гоша Рубчинский, который создавал костюмы для спектакля Литвиновой «Северный ветер». Сейчас Гоша работает с модным брендом Yeezy, владельцем которого является рэпер Канье Уэст.
Фото: globallookpress.con, instagram.com