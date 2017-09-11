Тренд на натуральность покорил Ренату Литвинову.

Какой образ вы представляете себе, когда слышите имя Ренаты Литвиновой? Элегантная блондинка, легкое ретро, бледная кожа, кроваво-красные губы, эпатаж. Актриса и режиссер долгие годы была верна своему «фирменному» стилю, но на днях изменила ему с новым трендом на натуральность.

Для съемок октябрьской обложки редакция журнала SNC пригласила визажиста Андрея Шилкова, который работает с японским брендом Shu Uemura. Он и поставил смелый эксперимент: