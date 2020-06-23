Минус 20 кг: постройневшая Ида Галич похвасталась фигурой и сравнила свой вес до и после родов
«Сейчас я вешу 64,5 кг. Вам кажется, что это много? Ну рожать я шла более 85 кг. К слову до беременности я весела 63 кг. Получается мне осталось полтора кило до прежнего веса», — написала она.
В начале февраля блогер впервые стала мамой. Заняться вплотную фигурой ей сейчас мешает грудное вскармливание, однако оно же и помогает. Ида тщательно следит за диетой, старается принимать пищу пять раз в день, питаться как можно более качественно: «Мне важно получать полезные вещества и элементы, для того, чтобы ребенок рос здоровеньким и розовощеким. Из 4х месяцев почти 3 я на пп. Результат на лицо. На живот. На ляхи. Более 20 кг ушло и надеюсь никогда больше не вернутся», — поделилась радостью она.
Фото: Instagram/@galichida
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