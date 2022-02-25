passion.ru
1 мин.

Минус 12 килограммов: Владимир Маркони заметно похудел на танцевальном проекте

Владимир Маркони принимал участие в популярном шоу «Танцы со звездами». Он признался, что спортивный режим, постоянные тренировки и правильное питание давались ему с трудом, но это дало свои результаты. Телеведущий за время проекта сбросил 12 килограммов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Владимир Маркони и Евгения Толстая

Фото: instagram/ vovapcdonail

Владимира Маркони зрители считают одним из самых ярких участников проекта и активно его поддерживают. Юморист признается, что идет на некоторые жертвы ради хороших показателей и блистательных номеров. Например, ему пришлось сесть на диету, сообщает «Собеседник».

«Сейчас я уже не помню, что означают слова «сдоба» и «шоколад». Ну и еще мы репетируем по шесть часов каждый день», — поделился Владимир.

Партнершей Владимира на проекте является двукратная чемпионка Европы и Мира по бальным танцам Евгения Толстая. Комик честно признался, что они с Евгений не сразу нашли общий язык. Изначально между ними возникло напряжение,

Зрители верят, что у Маркони есть все шансы на победу в шоу. За время передачи он раскрылся перед аудиторией с новой стороны и вызвал у жюри симпатию.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят