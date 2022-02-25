Минус 12 килограммов: Владимир Маркони заметно похудел на танцевальном проекте

Владимира Маркони зрители считают одним из самых ярких участников проекта и активно его поддерживают. Юморист признается, что идет на некоторые жертвы ради хороших показателей и блистательных номеров. Например, ему пришлось сесть на диету, сообщает «Собеседник».

«Сейчас я уже не помню, что означают слова «сдоба» и «шоколад». Ну и еще мы репетируем по шесть часов каждый день», — поделился Владимир.