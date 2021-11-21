Минус 10 килограммов: Мария Максакова стремительно худеет ради нового контракта

Ради своей цели обладательница пышных форм питается один раз в день преимущественно яйцами, салатом и овощами. Но иногда артистка все же позволяет себе бокал вина и устрицы, по особым случаям.

Мария призналась, что решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в новом жанре, в основном, из-за пандемии. Оперные выступления стали уже не так актуальны, как это было до ковида и зарабатывать хорошие деньги на концертах уже сложнее. Ведь большинство зрителей, которые любят оперу — люди старшего поколения, находящиеся в зоне риска. «Я реалист и трезво смотрю на то, что происходит с миром. Оперные зрители, как правило, люди в возрасте, поэтому находятся в группе риска: 30 раз подумают, идти или не идти на спектакль».

Максакова уже выпустила песню в своем новом амплуа под названием «Пандемия любви» и готовится к масштабным концертам этим летом с танцовщиками и спецэффектами.