Минус 10 килограммов: Мария Максакова стремительно худеет ради нового контракта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mariamaksakova/Instagram
Максакова решилась сменить музыкальный жанр в котором она работает всю свою карьеру и готовится покорить музыкальный олимп новым альбомом в стиле поп-рок. «Действовать приходится радикально, так как данный стиль почти не совместим с лишним весом. Та же Адель, которая начинала в одной весовой категории, вынужденно перешла в другую, так как эстрада предполагает свободную пластику, полеты по сцене, физическую активность. По контракту у меня будут один за другим выходить альбомы, плюс впереди съемки клипа, к которым хочу скинуть еще три килограмма», — рассказала Мария в интервью StarHit.
Ради своей цели обладательница пышных форм питается один раз в день преимущественно яйцами, салатом и овощами. Но иногда артистка все же позволяет себе бокал вина и устрицы, по особым случаям.
Мария призналась, что решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в новом жанре, в основном, из-за пандемии. Оперные выступления стали уже не так актуальны, как это было до ковида и зарабатывать хорошие деньги на концертах уже сложнее. Ведь большинство зрителей, которые любят оперу — люди старшего поколения, находящиеся в зоне риска. «Я реалист и трезво смотрю на то, что происходит с миром. Оперные зрители, как правило, люди в возрасте, поэтому находятся в группе риска: 30 раз подумают, идти или не идти на спектакль».
Максакова уже выпустила песню в своем новом амплуа под названием «Пандемия любви» и готовится к масштабным концертам этим летом с танцовщиками и спецэффектами.
Фото и видео: Instagram