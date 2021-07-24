Минтруд: Невакцинированных от Covid-19 работников отстранят от должностей без сохранения зарплаты
По сообщениям «ТАСС» при отказе работника вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, если он не имеет на то уважительных причин, ждет отстранение от должности без сохранения заработной платы.
«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — сообщается в документе с сайта министерства.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Врач-вируслог Евгений Тимаков отметил источнику, что вакцина показана практически каждому взрослому человеку, и получить освобождение от нее будет достаточно сложно. Даже тяжелые заболевания, такие как онкология, не являются противопоказанием для прививки. А в сложных случаях вакцинироваться можно будет тогда, когда болезнь находиться в стабильном, а не в обостренном состоянии.
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил направить разъяснения по организации вакцинации работодателям.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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