Минтруд: Невакцинированных от Covid-19 работников отстранят от должностей без сохранения зарплаты

Врач-вируслог Евгений Тимаков отметил источнику, что вакцина показана практически каждому взрослому человеку, и получить освобождение от нее будет достаточно сложно. Даже тяжелые заболевания, такие как онкология, не являются противопоказанием для прививки. А в сложных случаях вакцинироваться можно будет тогда, когда болезнь находиться в стабильном, а не в обостренном состоянии.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил направить разъяснения по организации вакцинации работодателям.