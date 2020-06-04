Минимум одежды и выразительный взгляд: Алена Хмельницкая предстала в дерзком образе на архивной фотографии
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Находясь на самоизоляции и в ожидании новых ролей, корпоративов и другой работы, знаменитости начинают разбирать фотоархивы в поисках интересных кадров. Сделанной несколько лет назад фотографией поделилась в своем блоге актриса Алена Хмельницкая.
«Смотрите, на какую фотографию наткнулась) И я поняла, что никогда не играла таких персонажей... почему-то) Хотя, образ прикольный! #фотофото #разбираяархивы #воттакаядевушка #сидимдома #работаработаприходи», — написала она.
«Хороша», «Шикарно.... аж засмотрелась», «Огонь», «Ооо, штучка я вам скажу», «Мадонна нервно курит в сторонке», «Отчасти отсыл был в одном из образов Ирмы, во всяком случае мне вспомнилась серия "Лучшие парни моей страны"», «Да интересный образ», «Красивая в любом образе», — обсуждают снимок коллеги и поклонники актрисы.
Фото и видео: Instagram
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