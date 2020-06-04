Минимум одежды и выразительный взгляд: Алена Хмельницкая предстала в дерзком образе на архивной фотографии

Находясь на самоизоляции и в ожидании новых ролей, корпоративов и другой работы, знаменитости начинают разбирать фотоархивы в поисках интересных кадров. Сделанной несколько лет назад фотографией поделилась в своем блоге актриса Алена Хмельницкая.

«Смотрите, на какую фотографию наткнулась) И я поняла, что никогда не играла таких персонажей... почему-то) Хотя, образ прикольный! #фотофото #разбираяархивы #воттакаядевушка #сидимдома #работаработаприходи», — написала она.