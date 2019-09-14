Минимум макияжа и кружевная сорочка: Пугачева показала, какой ее видит утром Галкин

Алла Пугачева не стесняется показать подписчикам в Instagram, как выглядит вне сцены - без косметики и без укладки. Примадонна часто публикует душевные домашние снимки, на которых предстает такой, какая есть на самом деле.
Несколько дней назад Алла Борисовна опубликовала автопортрет в кружевной ночной сорочке. Фото вызвало бурю эмоций у поклонников певицы. Тогда она пожелала всем спокойной ночи. Теперь Пугачева новым селфи приветствовала всех ранним утром.
«С добрым утром», «С добрым утром, всем дай бог так выглядеть по утрам», «Доброе утро! Даже не могла представить, что смогу когда-то Вам просто написать:Доброе утро!!!», «Алла Борисовна, Вы Великолепная женщина», «Самое доброе утро!!! Как всегда на высоте и при макияже», - написали Примадонне в комментариях.
Кстати, многих интересовал вопрос: накрасилась ли Алла Пугачева с утра или спит с макияжем. Ответ на него поклонники не получили.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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