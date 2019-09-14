Минимум макияжа и кружевная сорочка: Пугачева показала, какой ее видит утром Галкин

«С добрым утром», «С добрым утром, всем дай бог так выглядеть по утрам», «Доброе утро! Даже не могла представить, что смогу когда-то Вам просто написать:Доброе утро!!!», «Алла Борисовна, Вы Великолепная женщина», «Самое доброе утро!!! Как всегда на высоте и при макияже», - написали Примадонне в комментариях.

Кстати, многих интересовал вопрос: накрасилась ли Алла Пугачева с утра или спит с макияжем. Ответ на него поклонники не получили.